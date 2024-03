Spagna: Sanchez chiede a Feijoo dimissioni Ayuso per presunta frode fiscale del compagno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presunto importo totale frodato attraverso uno schema di fatture false ammonterebbe a 350.951 euro, corrispondenti agli anni fiscali 2020 e 2021, in cui Amador ha svolto attività legate al Covid-19 e il cui principale cliente è stato l'azienda farmaceutica Quirón. In merito agli attacchi dei popolari sul cosiddetto "caso Koldo", la rete corruzione per ottenere appalti pubblici per la fornitura di mascherine durante la pandemia del coronavirus, Sanchez ha affermato che il governo spagnolo "sta collaborando con la giustizia e sta rendendo conto al Parlamento assumendosi le proprie responsabilità politiche senza usare due pesi e due misure". (Spm)