India: Haryana, nuovo capo del governo ottiene la fiducia

- Il nuovo capo del governo dello Stato indiano dell’Haryana, Nayab Singh Saini, del Partito del popolo indiano (Bjp), ha ottenuto il voto di fiducia nell’Assemblea legislativa statale, chiudendo così la breve crisi di governo. Saini è subentrato a Manohar Lal Khattar, sempre del Bjp, che si è dimesso insieme ai suoi ministri in seguito ai contrasti col suo vice, Dushyant Chautala, presidente del Jannayak Janata Party (Jjp). La rottura tra il Bjp e il Jjp è maturata in vista delle elezioni della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento centrale, in programma ad aprile-maggio. I due partiti non sono riusciti a raggiungere un accordo sulla divisione dei collegi. Il Bjp ha la maggioranza relativa nell’Assemblea, con 41 seggi su 90, e conta sul sostegno di sei indipendenti e di un membro dell’Haryana Lokhit Party (Hlp). (segue) (Inn)