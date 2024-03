Lavoro: Istat, +0,6 per cento di occupati nel quarto trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre 2023, gli occupati aumentano in termini congiunturali di 144 mila unità (+0,6 per cento rispetto al terzo trimestre 2023), a seguito della crescita dei dipendenti a tempo indeterminato (+145 mila, +0,9 per cento) e della sostanziale stabilità dei dipendenti a termine e degli indipendenti; in calo sia il numero di disoccupati (-36 mila, -1,8 per cento in tre mesi) sia quello degli inattivi di 15-64 anni (-102 mila, -0,8 per cento). Lo comunica l'Istat in una nota. Nel quarto trimestre 2023, l’input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, è aumentato dello 0,8 per cento rispetto al trimestre precedente e del 2,4 per cento rispetto al quarto trimestre 2022. Nello stesso periodo il Pil ha registrato una crescita sia in termini congiunturali (+0,2 per cento) sia in termini tendenziali (+0,6 per cento). Lo comunica l’Istat in una nota. I tassi presentano una dinamica simile: quello di occupazione sale al 61,9 per cento (+0,4 punti), quello di disoccupazione scende al 7,4 per cento (-0,2 punti) e il tasso di inattività 15-64 anni cala al 33,1 per cento (-0,3 punti). Nei dati provvisori del mese di gennaio 2024, rispetto al mese precedente, si osserva la diminuzione degli occupati (-34 mila, -0,1 per cento) e del relativo tasso (-0,1 punti) che si associa alla stabilità del tasso di disoccupazione e alla crescita del tasso di inattività 15-64 anni (+0,2 punti). (segue) (Com)