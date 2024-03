Lavoro: Istat, +0,6 per cento di occupati nel quarto trimestre 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’occupazione - prosegue l'Istat -, nel quarto trimestre 2023, cresce anche in termini tendenziali (+533 mila, +2,3 per cento in un anno), coinvolgendo i dipendenti a tempo indeterminato (+3,3 per cento) e gli indipendenti (+1,3 per cento), ma non i dipendenti a termine che diminuiscono (-1,4 per cento); prosegue il calo dei disoccupati (-65 mila in un anno, -3,2 per cento) e quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-496 mila, -3,9 per cento). Tale dinamica si riflette nella crescita del tasso di occupazione (+1,4 punti rispetto al quarto trimestre 2022) e nella diminuzione dei tassi di disoccupazione e di inattività (-0,4 e -1,2 punti, rispettivamente). Dal lato delle imprese, in termini congiunturali le posizioni lavorative dipendenti crescono registrando un aumento pari allo 0,6 per cento, incremento che caratterizza in egual misura la componente a tempo pieno e quella a tempo parziale. Anche in termini tendenziali si osserva una crescita significativa delle posizioni dipendenti, pari a 3 per cento nel totale, lievemente superiore nella componente full time (+3,1 per cento) rispetto ai part time (+2,6 per cento). Le ore lavorate per dipendente aumentano in termini congiunturali (+0,6 per cento) e, più intensamente, in termini tendenziali (+1,6 per cento); aumenta il ricorso alla cassa integrazione (8,3 ore ogni mille ore lavorate). (segue) (Com)