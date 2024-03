Lavoro: Istat, +0,6 per cento di occupati nel quarto trimestre 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso dei posti vacanti - continua l'Istat - cresce di 0,1 punti nel confronto congiunturale, restando invariato in quello tendenziale. Su base congiunturale, il costo del lavoro per Unità di lavoro equivalente a tempo pieno (Ula) aumenta dello 0,7 per cento, quale risultato della crescita delle retribuzioni (+0,6 per cento) e, in misura più sostenuta, degli oneri sociali (+1,2 per cento); in termini tendenziali, l’aumento del costo del lavoro è più intenso, la crescita è del 3,4 per cento, lievemente inferiore nella componente retributiva (+3,3 per cento) rispetto agli oneri sociali (+3,6 per cento). Nella media del 2023, l’aumento del numero di occupati di 481 mila unità (+2,1 per cento) si associa alla riduzione del numero di disoccupati (-81 mila, -4,0 per cento) e a quella degli inattivi di 15-64 anni (-468 mila, 3,6 per cento). Il tasso di occupazione 15-64 anni sale al 61,5 per cento (+1,3 punti percentuali in un anno), quello di disoccupazione scende al 7,7 per cento (-0,4 punti) e quello di inattività 15-64 anni al 33,3 per cento (-1,1 punti). L’input di lavoro nelle imprese - conclude l'Istat - cresce: aumentano le posizioni dipendenti - del 2,9 per cento - e il monte ore lavorate - del 4,9 per cento (al netto degli effetti di calendario) - e diminuisce il ricorso alla Cig (-1,6 ore ogni mille lavorate) e al lavoro straordinario nell’industria (-0,3 per cento). (Com)