Croazia: "Friedrich Ebert", Paese registra una delle più basse affluenze alle urne in Europa

- La Croazia è tra i quattro Paesi con la più bassa affluenza alle urne in Europa. Lo riporta uno studio della Fondazione tedesca "Friedrich Ebert", presentato a Zagabria, secondo quanto riporta la stampa locale. Nelle ultime elezioni parlamentari del 2020 l'affluenza nel Paese balcanico alle urne è stata del 46,4 per cento. Solo Romania (31,9 per cento), Bulgaria (40,6 per cento) e Albania (46,3 per cento) hanno registrato un'affluenza inferiore alla Croazia. Gli autori dello studio hanno evidenziato che sono tre i gruppi in cui l'astinenza elettorale è fortemente enfatizzata, vale a dire i giovani, i meno istruiti e la classe operaia, suggerendo la possibilità di abbassare l'età per votare a 16 anni nel Paese per avere una più alta affluenza alle urne. Nel corso dell'anno in Croazia sono previste le elezioni parlamentari e presidenziali. (Seb)