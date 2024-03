Infrastrutture: Rocca, occorrono per lo sviluppo e restituire dignità ai pendolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle infrastrutture dobbiamo correre. Anche in questo settore così importante abbiamo ereditato tante promesse ma pochissimi fatti. Basti pensare alla Roma- Latina, che io considero la nostra Salerno-Reggio Calabria. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in un’intervista al quotidiano Il Tempo. "Noi siamo pronti a partire con i primi 13 km - ha aggiunto -, ma occorrono le risorse che arriveranno anche grazie al dialogo costante con il Ministro Salvini. Con Ferrovie stiamo lavorando affinché la linea Civitavecchia – Capranica- Orte torni nella programmazione nazionale. Sono partiti gli espropri per la bretella Cisterna – Valmontone, sono molto ottimista su questo. Un altro collegamento importante come la Roma- Lido è stato oggetto dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione firmato con il Premier Meloni: arriveranno oltre 100 milioni di euro per restituire ai pendolari una dignità da troppo tempo negata".. (Rer)