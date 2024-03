Sanità: Mazzella (M5s), governo abbandona migliaia malati di tumore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sono intervenuto in Aula per portare il grido di dolore di migliaia di italiani affetti da patologie tumorali che sono stati abbandonati dal governo, colpevole di non aver rifinanziato il fondo per garantire i test per la profilazione genomica che era stato introdotto dalla legge di Bilancio 2022", denuncia in una nota Orfeo Mazzella, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali al Senato. "Parliamo di una tecnica capace di individuare le terapie oncologiche più appropriate a seguito di un'attenta analisi delle specifiche alterazioni nelle neoplasie. Questo mancato rifinanziamento ha messo la parola 'fine' a una dotazione che potrebbe salvare circa 27mila pazienti che si aspettavano di vedere recepita nel nuovo tariffario Lea la profilazione genomica. Dunque, condividendo l'appello di diverse associazioni di categoria e università, ho esortato il governo a stanziare nuovi fondi e in particolare 30 milioni di euro per testare i pazienti oncologici con neoplasie per le quali sono disponibili farmaci autorizzati dal Ssn e 10 milioni per gli oltre 5500 pazienti non suscettibili di ulteriori terapie oncologiche autorizzate", conclude. (Com)