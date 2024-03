Lazio: Rocca, sui rifiuti chiudere l’era del "non nel mio giardino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi abbiamo detto una cosa molto semplice: l’epoca del "non nel mio giardino" è finita. Un solo territorio non può farsi carico dei rifiuti di un’intera Regione. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in un’intervista al quotidiano Il Tempo. "Poi va fatto un ragionamento ulteriore, oltre la pur indispensabile chiusura del ciclo dei rifiuti. L’obiettivo a cui dobbiamo puntare è conferire il meno possibile in discarica e puntare, invece, sul riuso, sul riciclo e rafforzando la raccolta differenziata. Quello che deciderà di fare Roma Capitale, in merito al termovalorizzatore, non dipende certo dalla Regione Lazio", ha concluso. (Com)