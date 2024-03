Sanità: Rocca, obiettivo è abbattere le liste d’attesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’obiettivo, nel 2024 - ha aggiunto -, è continuare, con ancora più forza, ad abbattere le liste d’attesa e decongestionare i Pronto Soccorso del Lazio, cambiare il volto della medicina sul territorio e sbloccare opere infrastrutturali indispensabili per la crescita e lo sviluppo del Lazio". E alla domanda: 'Un anno al timone del Lazio, più conferme o più sorprese?', ha risposto. "Più conferme in merito alla capacità di resilienza e di far fronte alle sfide della complessità di questa Regione. Mi riferisco alle imprese, ai lavoratori, agli straordinari operatori sanitari del Servizio Sanitario Regionale. La sorpresa è stata quando ci siamo resi conto, una volta insediati, dell’eredità devastante cui stiamo ponendo rimedio: 22 miliardi di euro di debiti sono un fardello importante", ha concluso. (Rer)