Sanità: Cisl Lazio, domani convegno e presentazione sondaggio su percezione utenti e personale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'obiettivo di questo sondaggio condotto dalla Cisl del Lazio su un campione di utenti, medici e addetti alle professioni sanitarie (infermieri, tecnici) del Ssr del Lazio nasce dall'esigenza di misurare la percezione delle persone comuni e dei dipendenti nei confronti di tutto l'universo dei servizi della salute – spiega Enrico Coppotelli segretario generale Cisl Lazio -. Per fare questo, abbiamo somministrato un questionario anonimo e la città di Roma rappresenta il 50 per cento dei dati regionali. Volevamo incontrare le persone e sentire da loro cosa pensano davvero della sanità, cosa funziona bene e cosa no, come si potrebbe migliorare. I risultati del sondaggio ci danno una bussola importante per orientare l'azione sindacale e poter suggerire alla politica interventi e indirizzi". (segue) (Com)