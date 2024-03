Pnrr: Fitto, falso che governo ha definanziato progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono state tantissime polemiche, ma il governo non ha definanziato dei progetti, come è stato detto più volte, per scelta: il governo ha fatto un'analisi dettagliata nel confronto con la Commissione europea dalla quale sono emerse alcuni elementi" che hanno portato alla revisione del Piano. A dirlo è stato il ministro per il Sud, le Politiche di coesione ed il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso delle comunicazioni nell’Aula del Senato sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Rin)