Autonomia: Cgil-Uil, cittadini del Lazio saranno tra i più penalizzati

L'autonomia differenziata "produrrà un modello di Stato fondato sulle disuguaglianze e le ingiustizie sociali, determinando, nei fatti, una secessione delle regioni più ricche". È quanto emerso ieri, presso la Città dell'Altra Economia, nell'iniziativa promossa dalla Cgil di Roma e Lazio e della Uil del Lazio che ha visto la partecipazione di uno dei principali esperti di coesione territoriale, Gianfranco Viesti, autore del libro "Contro la secessione dei ricchi: autonomie regionali e unità nazionale" e della consigliera regionale Marta Bonafoni. "Già oggi esistono divari inammissibili tra le regioni italiane e all'interno dei territori stessi delle regioni, in termini di eguale garanzia e accesso a diritti fondamentali, che non sono solo di cittadinanza, come quello alla salute. In questo momento essere nati in una regione italiana e non in un'altra può determinare fino a 3 anni di aspettativa di vita in meno".