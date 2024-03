Autonomia: Cgil-Uil, cittadini del Lazio saranno tra i più penalizzati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invece di mettere in campo scelte politiche che guardano al superamento dei gap e all'attuazione della Carta Costituzione, si sceglie di esacerbare le disuguaglianze - hanno detto i segretari generali regionali di Cgil e Uil, Natale Di Cola e Alberto Civica - Il rischio dell'aumento delle differenze sociali non riguarda solo i servizi pubblici, in questi mesi c'è chi ha riesumato anche l'idea delle gabbie salariali, un modello che legava la retribuzione al luogo in cui si viveva. In discussione sono quindi tutti i diritti delle persone, come cittadini e come lavoratori, e per queste ragioni ci stiamo mobilitando per fermare questo progetto. Sapere che il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sia a favore di un modello di Paese retto sulle disuguaglianze e che lo sia nella consapevolezza che i cittadini del Lazio saranno tra i più penalizzati non è comprensibile". (Com)