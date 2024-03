Pnrr: Fitto, conteneva errori oggettivi, governo ha trovato soluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo assunto un onere rispetto ad alcune questioni che riguardavano errori oggettivi all’interno del Pnrr: lo abbiamo modificato per trovare una soluzione, creando le condizioni per la revisione del Piano" che consentisse di "recuperare risorse". Lo ha detto il ministro per il Sud, le Politiche di coesione ed il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso delle comunicazioni nell’Aula del Senato sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Rin)