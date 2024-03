Roma: sorpresi mentre tentano di rubare in appartamento, 3 persone in manette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile, nel corso di mirati servizi, dedicati al contrasto del fenomeno dei furti in appartamento, hanno tratto in arresto tre persone, due 28enni italiani e un 30enne rumeno, gravemente indiziate del reato di furto in appartamento pluriaggravato. Gli investigatori hanno notato, in piazza Irnerio, tre uomini che, dopo essere scesi da un'autovettura, si sono recati verso uno stabile e uno di essi, con la cosiddetta funzione di "palo", è rimasto fermo all'ingresso; dopo pochi minuti i due sono ritornati e insieme sono saliti nuovamente a bordo dell'auto per allontanarsi rapidamente. (segue) (Rer)