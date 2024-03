Roma: sorpresi mentre tentano di rubare in appartamento, 3 persone in manette (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti li hanno pedinati fino al quartiere Monteverde, in particolare in via Bravetta, dove gli stessi sono scesi nuovamente dalla macchina per incamminarsi tra le abitazioni con lo stesso "modus operandi"; mentre uno era intento a controllare la strada, gli altri due si introducevano nelle case, ma poco dopo si sono allontanati frettolosamente come se avessero desistito dalle loro intenzioni. Si sono poi recati in via Farfa e, mentre uno di loro era fermo in strada, gli altri due hanno scavalcato un cancello di accesso ad un'abitazione. I poliziotti, durante l'appostamento, hanno notato che i due, dopo essere entrati, hanno divelto una grata di una finestra situata al piano terra e dopo pochi minuti li hanno visti uscire con una busta di grosse dimensioni. I due, appena fuori, si sono diretti verso l'auto dove ad attenderli c'era il loro complice e, a quel punto, si sono dati alla fuga. (segue) (Rer)