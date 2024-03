Roma: sorpresi mentre tentano di rubare in appartamento, 3 persone in manette (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ne è nato un inseguimento, durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in via Laurentina, nonostante i poliziotti gli avessero intimato l'alt, ha tentato ancora una volta di eludere il controllo impattando contro la parte anteriore dell'auto di servizio. Gli agenti hanno immediatamente bloccato i tre occupanti identificandoli come due 28enni italiani e un 30enne romeno ed hanno effettuato un controllo al veicolo rinvenendo un grosso cacciavite e la busta con la quale poco prima erano usciti dall'appartamento, contenente diversi oggetti in argento di varie dimensioni. Per tali motivi, una volta ultimati gli accertamenti presso gli uffici di Polizia, i tre sono stati arrestati. Gli arresti sono stati poi convalidati dal Gip su richiesta della locale Procura della Repubblica. (Rer)