Spagna: Sanchez, legge bilancio rispetterà impegni presi con la Catalogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo presenterà nelle prossime settimane la legge di bilancio dello Stato nel rispetto degli "impegni presi e degli investimenti previsti" nell'accordo sottoscritto tra i socialisti ed i partiti pro-indipendenza. Lo ha affermato il premier, Pedro Sanchez, nel suo intervento al Congresso dei deputati in risposta ad un'interrogazione di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), sottolineando che ci sono "ragioni sufficienti" affinché il governo possa negoziare e concordare una buona legge di bilancio per la Spagna e per la Catalogna. Il capo dell'esecutivo ha sottolineato che sono previsti "importanti investimenti" in termini di infrastrutture in Catalogna, tra i quali il trasferimento delle competenze nella gestione delle ferrovie locali (Rodalies). (Spm)