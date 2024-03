Pnrr: Fitto, con revisione sette nuove riforme fra obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riforme inserite inizialmente nel Pnrr "erano 59 e sono state confermate, integrate e rafforzate. Inoltre, per scelta del governo, abbiamo messo in campo anche un aumento delle riforme, perché la revisione ne ha comportate sette nuove". A dirlo è stato il ministro per il Sud, le Politiche di coesione ed il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso delle comunicazioni nell’Aula del Senato sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Cinque riforme sono collegate al Repower Eu", ha chiarito il ministro. (Rin)