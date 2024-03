Germania: ministro Giustizia presenta progetto su regolamentazione informatori polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia tedesco, Marco Buschmann, sottoporrà oggi all'approvazione del governo federale il suo progetto di legge per regolamentare l'impiego di informatori e le loro attività di provocazione da parte della polizia. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva "Ard", aggiungendo che l'iniziativa dell'esponente del Partito liberaldemocratico (Fdp) divide l'esecutivo guidato dal cancelliere Olaf Schol. Il ministero dell'Interno con al vertice Nancy Faeser del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) teme, infatti, che norme severe renderanno più difficile o addirittura impossibile l'utilizzo degli informatori. Ad esempio, il progetto di Buschmann prevede che i confidenti "non possano guadagnarsi da vivere" dalle somme che ottengono dalle autorità ed esclude il reclutamento di minori. Inoltre, l'utilizzo di queste fonti nei procedimenti penali dovrebbe essere verificato in via preventiva e ordinato dal tribunale. Se un informatore viene utilizzato per più di cinque anni o ha precedenti penali significativi, il suo utilizzo deve essere giustificato in maniera speciale. Se si dimostra che un confidente mente o commette reati, la cooperazione con la polizia deve essere interrotta immediatamente. (segue) (Geb)