Germania: ministro Giustizia presenta progetto su regolamentazione informatori polizia (2)

- I rappresentanti delle forze dell'ordine hanno già espresso il timore che difficilmente sarà possibile utilizzare queste fonti, se la legge proposta da Buschmann dovesse essere troppo severa. Le critiche si concentrano soprattutto sull'autorizzazione preventiva da parte della magistratura all'impiego degli informatori, sulla documentazione esauriente della loro attività e sulla possibilità che l'operato venga discusso in tribunale. "Ciò significherà che nessuno si offrirà" come confidente, ha avvertito Oliver Huth dell'Associazione degli agenti della polizia criminale tedesca (Bdk). Secondo "Ard", il rischio che gli informatori possano essere smascherati attraverso i previsti obblighi di segnalazione e documentazione esiste, ma l'avvocato penalista Nikolaos Gazeas "la vede diversamente". Secondo il giurista, "l'uso degli informatori può essere uno dei mezzi più invasivi dello Stato, quindi una regolamentazione è obbligatoria sul piano costituzionale". Inoltre, "il giudice istruttore non conosce l'identità dell'informatore quando decide sull'ammissibilità del suo utilizzo e ciò è chiaramente regolato dalla legge" proposta da Buschmann. (segue) (Geb)