Germania: ministro Giustizia presenta progetto su regolamentazione informatori polizia (3)

- A differenza della polizia, l'impiego dei confidenti è disciplinato per l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. In questo caso, per i potenziali informatori è previsto un periodo di prova al fine di verificarne l'attendibilità. Inoltre, le fonti non devono avere precedenti per reati capitali e devono essere "mentalmente stabili". I confidenti del Bfv sono poi sottoposti a controlli regolari e a valutazione. Il pagamento da parte del servizio è regolamentato in modo tale che non serva da base per vivere. L'importo dipende dalla quantità e dalla qualità delle informazioni nonché dal rischio per l'informatore. L'utilizzo di confidenti da parte della polizia, tuttavia, non è ancora regolato in modo uniforme a livello federale, ma da norme interne di servizio che possono variare da Land a Land. (Geb)