Roma: servizi straordinario ai Castelli romani, controllate 200 persone e 120 veicoli (2)

- Nel corso dei controlli diversi utenti della strada sono stati sottoposti agli accertamenti alcolemici mediante l’uso di etilometro, di cui 5 sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti, ovvero per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici o alcolemici. Inoltre sono state eseguite perquisizioni personali, nelle quali i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Roma 7 cittadini poiché trovati in possesso di droga, per lo più hashish e marijuana, e segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti. (segue) (Rer)