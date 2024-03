Roma: servizi straordinario ai Castelli romani, controllate 200 persone e 120 veicoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri della locale Stazione hanno inoltre proceduto al controllo di due cittadini italiani, i quali al termine della perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso di una mazza da baseball e di un coltello a serramanico della lunghezza di 18 cm circa. Gli stessi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Velletri per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. (Rer)