Sardegna: omicidio stradale aggravato da guida in stato di ebbrezza, 23 enne di Monastir a giudizio

- A conclusione delle indagini preliminari sul tragico incidente costato la vita, ormai più di due anni fa, il 12 dicembre 2021, a soli 17 anni, a Tommaso Ugas, di Monastir (Sud Sardegna), il Pubblico Ministero della Procura di Cagliari, Nicoletta Mari, titolare del relativo procedimento penale, ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Marongiu, oggi 23 anni, anch’egli di Monastir, che guidava l’auto dove il diciassettenne era trasportato e unico responsabile della rovinosa uscita di strada sulla Statale 131 che ha causato il dramma. Il giovane, iscritto fin da subito nel registro degli indagati, dovrà rispondere del reato di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza – è risultato positivo alle analisi a cui è stato sottoposto dalla Polizia Stradale di Cagliari che ha rilevato il sinistro e dalle quali è emerso un tasso alcolemico pari a 0,79 grammi per litro, contro il limite di 0,5 – nonché dal fatto di aver causato lesioni gravissime anche a un’altra persona, l’altro giovanissimo passeggero della Ford Fiesta condotta dall’imputato, oggi diciottenne, che si è miracolosamente salvato ma riportando una prognosi pesantissima di 280 giorni. Riscontrando l’istanza, il Gup del Tribunale di Cagliari, Elisabetta Patrito, ha dunque fissato per il prossimo 12 aprile 2024, alle ore 9, l’udienza preliminare del processo. (segue) (Rsc)