Russia: "Rbc Ucraina", Kiev ha attaccato tre raffinerie a Rjazan, Kstovo e Kirishi

- Questa notte l'Ucraina ha attaccato tre raffinerie di petrolio situate sul territorio della Russia. E' quanto ha affermato l'agenzia di stampa "Rbc Ucraina", citando una fonte riservata. A parte l'attacco contro lo stabilimento a Rjazan, confermato dalle autorità russe, l'Ucraina ha anche preso di mira gli impianti a Kstovo, nella regione di Nizhnij Novdorod e a Kirishi, che si trova nella regione di Leningrado. Secondo la fonte, l'Ucraina così continua una serie di operazioni speciali volte a danneggiare le raffinerie russe. "Implementiamo sistematicamente una strategia calcolata in dettaglio per ridurre il potenziale economico della Federazione Russa. Il nostro compito è privare il nemico delle risorse e ridurre il flusso di denaro e carburante petroliferi, che la Federazione Russa invia direttamente alla guerra, per uccidere i nostri cittadini", ha detto la fonte. Inoltre, secondo la fonte di "Rbc Ucraina", i servizi segreti ucraini insieme all'esercito hanno attaccato con i droni anche la base aerea dell'Aeronautica russa a Buturlinovka e l'aeroporto militare di Voronezh. (Kiu)