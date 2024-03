Cisgiordania: media Israele, due feriti in accoltellamento a sud di Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono rimaste ferite in un accoltellamento nei pressi di un posto di blocco a sud di Gerusalemme. Lo hanno riferito fonti militari e mediche, citate dal quotidiano "The Times of Israel". Il servizio di ambulanze Magen David Adom ha spiegato che i due feriti, un uomo di 25 anni e una donna di 19, sono stati trasportati negli ospedali di Gerusalemme in condizioni non troppo gravi. Da parte sua, la polizia ha affermato che l'assalitore è stato colpito dalle forze di sicurezza, senza rivelarne le condizioni. (Res)