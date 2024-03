Russia: governatore di Voronezh, respinto attacco di 40 droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le informazioni aggiornate, la difesa aerea ha distrutto nella notte nella regione russa di Voronezh oltre 40 droni. Lo ha scritto su Telegram il governatore regionale di Voronezh, Aleksandr Gusev. "Sul territorio della regione di Voronezh i sistemi di difesa aerea in servizio e i sistemi elettronici di difesa hanno scoperto e distrutto più di 40 bersagli aerei nell'ultimo giorno. Secondo le informazioni operative, non ci sono vittime e danni significativi", ha scritto il funzionario. In precedenza, Gusev ha denunciato la distruzione di oltre 30 droni. (Rum)