Germania: Scholz al Bundestag, si parlerà dei missili Taurus per l'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, sarà oggi al Bundestag per la sua prima interrogazione da parte dei deputati del 2024. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva "Ard", il dibattito si concentrerà sulla fornitura di missili da crociera Taurus da parte della Germania all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Il Paese aggredito chiede da mesi questi armamenti, ma Scholz ha ripetutamente respinto la richiesta. Il capo del governo federale è, infatti, preoccupato che i missili dalla portata di oltre 500 chilometri possano essere impiegati dalle forze di Kiev per colpire obiettivi in territorio russo con possibili ritorsioni di Mosca contro la Germania. Inoltre, secondo il cancelliere, per l'impiego dei Taurus sarebbe necessario inviare in Ucraina personale militare tedesco: un'ipotesi che Scholz ha più volte escluso. La questione divide la maggioranza, con Verdi e Partito liberlademocratico (Fdp) favorevoli alla consegna dei missili all'Ucraina, posizione tenuta da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), principali forze di opposizione. (segue) (Geb)