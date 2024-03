Centrosinistra: Calenda, non esiste campo largo, o riformisti o M5s (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltretutto - ha aggiunto -, trattandosi di sistemi totalmente maggioritari, il M5s non è di centrosinistra. Se il Pd vorrà restare con chi nega il sostegno a Kiev, noi non ci saremo, sfilarsi significa condannarsi all'irrilevanza". Non vale lo stesso a livello nazionale: "No, altrimenti non sarei in Parlamento. Ripeto, il M5s non è un partito di centrosinistra perché il suo leader è un populista a cui piacciono Putin e Trump e questo è incompatibile con la cultura progressista. Proprio come Salvini è incompatibile con i popolari: anche Tajani prima o poi dovrà fare una scelta. Non si può far finta di niente, forzare sulle alleanze, pur di andare o restare al governo". Ma per molti è solo una questione aritmetica: con dentro il M5s il centrosinistra se la gioca, senza vince il centrodestra. "Al contrario, è destinato a perdere. Ma c'è di più. Se continuiamo con il bipolarismo coatto finirà la democrazia: le persone non vanno più a votare perché sono stufe di questa sterile contrapposizione tra destra e sinistra, incapace di produrre alcunché su sanità, scuola e salari che sono i tre diritti sociali fondamentali. Temi sui quali con il Pd si deve e si può lavorare, e Azione lo sta già facendo, ma non costruire un'alternativa a Meloni insieme ai 5S che sono qualunquisti", ha concluso Calenda. (Rin)