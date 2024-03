Governo: Lollobrigida, centrodestra più forte di due anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra, rispetto alle elezioni politiche di settembre 2022, "sicuramente è più stabile e più solido perché la sconfitta in Sardegna è stato un inciampo, che però ci ha indotto a fare delle riflessioni e magari a risvegliarci un po' dal torpore che puoi avere quando le vinci tutte, come una sorta di pizzicotto sulla guancia. Abbiamo dato un segnale di ripresa, ci siamo mobilitati di più, abbiamo serrato i ranghi e questo lavoro è stato apprezzato dai cittadini". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in una intervista al "Messaggero". In Abruzzo "Marsilio ha governato bene e sul voto della Sardegna erano state fatte delle analisi un po' 'drogate'. Nel senso che si trattava di elezioni regionali, su cui incide il giudizio sul governo regionale che in quel caso magari non è stato così positivo, come non lo è stato dell'amministrazione a Cagliari, dove era sindaco Truzzu. E, in quel caso, è stato dato anche un voto molto positivo su Alessandra Todde e sul suo modo di condurre la campagna elettorale, tenendo ben distanti Conte e Schlein e scegliendo di non politicizzare troppo il voto, scelta arguta", ha aggiunto. (segue) (Rin)