Governo: Lollobrigida, centrodestra più forte di due anni fa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il centrodestra, rispetto alle politiche di 18 mesi fa, in Sardegna ha preso più voti, il 48 per cento rispetto al 40, ma il valore aggiunto di Todde ha fatto la differenza. Perché, in generale, quando qualcuno vince non si deve dire che ha lui o lei, anziché dire sempre che hanno perso gli altri?", ha osservato il ministro, che ha dato la sua lettura del dato abruzzese: "Un dato politico positivo per il centrodestra, in una regione forse più facile per noi, ma su cui c'è stato il valore aggiunto del buon governo: non era mai successo che un presidente uscente venisse riconfermato. Si conferma anche il centrodestra a trazione Fd'I, visto che tra noi e lista Marsilio prendiamo il 29,5 per cento, poi c'è un buon dato del centro che tra Forza Italia, Lupi e Cesa fa il 16 e la Lega tiene rispetto alle politiche". Quanto alle Europee, "puntiamo a prendere un voto in più delle Politiche '22. Questo sarebbe già di per sé un dato positivo, perché tutti i governi possono avere effetti collaterali da scelte che magari impattano, sul breve periodo, non sempre in maniera corretta sull'opinione pubblica", ha concluso Lollobrigida. (Rin)