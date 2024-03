Dossieraggio: Tajani, è importante che si scopra tutta la verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante che "si scopra tutta la verità. Dobbiamo sapere se c'è stata un'operazione contro Silvio Berlusconi". Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in un'intervista a "Il Tempo" ritiene che sia arrivato il momento di andare fino in fondo allo scandalo degli "spioni" scoperchiato dalla procura di Perugia. "Dobbiamo sapere - ha precisato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale - chi era il regista, perché non si può credere che sia stata tutta opera di un solo sottufficiale della Finanza. Bisogna capire se c'era una cupola, chi era il capo. Chi era il Grande Fratello che decideva? E quali erano i suoi obiettivi?". "Se c'era un'operazione contro Berlusconi dovrà accertarlo la commissione parlamentare Antimafia, che noi sosteniamo e di cui abbiamo piena fiducia. La stessa fiducia che abbiamo nei due magistrati che si occupano della vicenda (Melillo e Cantone), perché interferire addirittura nell'elezione del presidente della Repubblica è un fatto gravissimo". Per il leader forzista "la persecuzione giudiziaria nei confronti di Berlusconi è un dato di fatto storico. Adesso voglio capire cosa sia successo effettivamente, ma certamente se si è usato questo strumento (l'accesso illegale alle banche dati a disposizione della procura nazionale antimafia) per colpire Berlusconi si tratta di un'azione in contrasto con tutti i principi democratici, dal momento che era candidato alla presidenza della Repubblica. Vediamo cosa accerteranno, mi aspetto chiarezza". (segue) (Rin)