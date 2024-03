Dossieraggio: Tajani, è importante che si scopra tutta la verità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe essere utile ricorrere anche ad una commissione parlamentare d'inchiesta ad hoc: "Per le commissioni d'inchiesta ci vuole più tempo. E noi non ne abbiamo da perdere. La commissione Antimafia ha ampi poteri e mi pare stia lavorando bene. Non dobbiamo creare doppioni. Non sono pregiudizialmente contro ad una commissione d'inchiesta, valuteremo dopo se si potrà fare", ha spiegato Tajani. Sul 13 per cento alle regionali in Abruzzo, "non ci hanno visti arrivare. È il frutto di un lavoro certosino sul territorio da parte dei nostri dirigenti e di tutti i nostri candidati. Non a caso ho deciso di nominare componente della segreteria del partito il coordinatore regionale Nazario Pagano. Poi c'è la politica nazionale. Stiamo occupando sempre di più uno spazio che è quello tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, siamo il punto di riferimento per coloro che vogliono un movimento forte, tranquillo, affidabile e responsabile. ll nostro ruolo - ha concluso Tajni - è far crescere i consensi del centrodestra. Noi non dobbiamo andare a prendere i voti agli alleati, non c'è una corsa su di loro". (Rin)