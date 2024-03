Elezioni: Zangrillo, sbagliato correre contro i nostri alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono molto contento che Forza Italia goda di ottima salute e che gli elettori ci premino. "Ma alle Europee il nostro obiettivo non è superare la Lega, lavoriamo con gli alleati e non contro". Così, in un'intervista al "Secolo XIX" il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che non vuole inasprire il clima da derby nel centrodestra in vista di giugno, dove gli azzurri potrebbero contendere alla Lega il ruolo di seconda forza del centrodestra. Ma, dopo l'Abruzzo, guarda piuttosto ad allargare la squadra: "È nostro interesse aprire un dialogo anche con queste forze, purché condividano i nostri valori". Il voto in Abruzzo ha fatto registrare un incremento dei consensi di Forza Italia. Nonostante i timori sulla tenuta del partito dopo la morte di Berlusconi, gli azzurri sembrano in salute: "Il risultato straordinario dell'Abruzzo conferma la grande intuizione del presidente Berlusconi, che con la discesa in campo del 1994 ha saputo creare il centrodestra. A differenza del campo largo del centrosinistra, un cartello elettorale dai contorni a geometria variabile a seconda delle convenienze, si tratta di una coalizione basata su valori forti e condivisi, che ci consentono di stare insieme ormai da trent'anni. In questo quadro Forza Italia gioca un ruolo centrale: nel Paese è un punto di riferimento sicuro e riconoscibile per tutti i moderati", ha aggiunto. (segue) (Rin)