Elezioni: Zangrillo, sbagliato correre contro i nostri alleati (2)

- Il centrosinistra ha provato il campo largo, includendo in Abruzzo anche Azione e Italia viva: "Il vero centro moderato è rappresentato da Forza Italia, il tentato sodalizio tra Azione e Italia viva sappiamo invece come è finito. Vero è che molti elettori non si identificano nei partiti tradizionali. Il nostro interesse deve essere dunque quello di aprire un dialogo anche con queste forze, purché condividano i nostri stessi valori. È una condizione imprescindibile ed è anche un'opportunità per attrarre chi oggi fa fatica ad andare a votare", ha sottolineato. In vista delle elezioni europee, Forza Italia può aspirare a diventare la seconda forza della maggioranza, superando la Lega nei consensi: "Non c'è nulla di più sbagliato che impostare una competizione elettorale sui propri alleati. Fa piacere che Forza Italia goda di ottima salute e che gli elettori premino il grande lavoro di questi mesi, è ovvio, ma il nostro obiettivo non è superare la Lega. Lavoriamo con gli alleati e non contro, perché vogliamo continuare a far crescere Forza Italia e, insieme a noi, vogliamo far crescere tutto il centrodestra. Questo è il nostro vero obiettivo", ha chiarito. Tra venerdì e domenica sarà in Liguria per due appuntamenti: c'è spazio anche in regione per un sorpasso di Forza Italia alla Lega: "Sono nato in Liguria e vengo sempre con grande piacere. Negli ultimi mesi tante persone si sono avvicinate a Forza Italia anche in Liguria, dove come in altre parti d'Italia è nostro interesse ottenere alle prossime elezioni europee il miglior risultato possibile. Voglio però ribadirlo: la nostra corsa non è sugli alleati, l'orizzonte a cui guardiamo è più ampio. Vogliamo riportare al voto tutti i moderati, che sono la maggioranza del Paese", ha concluso Zangrillo. (Rin)