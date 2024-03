Serbia: premier Brnabic, in ultimi giorni aggredite a Belgrado due attiviste Partito progressista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del consiglio direttivo del Partito progressista serbo (Sns) e premier uscente del Paese, Ana Brnabic, ha dichiarato che negli ultimi tre giorni due attiviste della formazione politica "sono state aggredite per strada a Belgrado mentre facevano pubblicità sulle attività del partito", e ha sottolineato che sono state attaccate da persone che "lottano per una Serbia contro la violenza". Lo riporta la stampa di Belgrado. "Solo negli ultimi tre giorni abbiamo avuto un atto di brutale violenza contro due nostre attiviste, donne membri del Partito progressista serbo, che erano impegnate nelle attività del loro partito o erano semplicemente in servizio nel centro della città. Attaccate da coloro che ogni giorno affermano di lottare contro la violenza per una Serbia migliore, più bella, non violenta e tollerante", ha dichiarato Brnabic in una conferenza stampa. (Seb)