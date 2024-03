Gaza: Hamas smentisce di aver accettato piano per cessate il fuoco "prolungato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas ha smentito oggi la notizia secondo cui avrebbe ricevuto e approvato un nuovo piano per un cessate il fuoco “prolungato” nella Striscia di Gaza. In un comunicato stampa, Hamas ha dichiarato che la notizia diffusa dall'emittente panaraba satellitare di proprietà saudita "Al Arabiya", attribuita a una fonte del movimento, "non è assolutamente vera", invitando i media a garantire accuratezza e credibilità nel riportare le notizie e a non manipolare i "sentimenti dei palestinesi che sono soggetti all’aggressione di Israele e alla guerra di genocidio". Ieri, una fonte di Hamas citata da “Al Arabiya” aveva dichiarato: “Abbiamo concordato un'iniziativa statunitense modificata che prevede un cessate il fuoco e il ritorno graduale degli sfollati (dal nord della Striscia di Gaza)”, aggiungendo che il piano comprendeva il “rilascio di bambini, donne e anziani detenuti”. La fonte aveva aggiunto che una delegazione di Hamas si sarebbe recata nei prossimi giorni al Cairo, in Egitto, per discutere i dettagli dell’accordo. (segue) (Res)