Gaza: Hamas smentisce di aver accettato piano per cessate il fuoco "prolungato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, sempre nella giornata di ieri, il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al Ansari, aveva detto in una conferenza stampa che gli attori coinvolti nella mediazione di un cessate al fuoco nella Striscia di Gaza non erano "vicini a un accordo, ma rimaniamo fiduciosi”. “Non vediamo entrambe le parti convergere su un linguaggio che possa risolvere l’attuale disaccordo sull’attuazione di un accordo”, aveva affermato. Da settimane i mediatori del Qatar, degli Stati Uniti e dell'Egitto stanno cercando di far trovare un'intesa a Israele e ad Hamas per trovare un accordo di cessate il fuoco e liberare gli ostaggi. Il Qatar sta lavorando per stabilire un cessate il fuoco permanente a Gaza, piuttosto che una tregua a breve termine di pochi giorni, aveva aggiunto Al Ansari. Da parte sua, Israele ha affermato che qualsiasi cessate il fuoco deve essere temporaneo e che il suo obiettivo resta la distruzione di Hamas e il ritorno di tutti gli ostaggi. Il gruppo armato palestinese rilascerà gli ostaggi detenuti dal 7 ottobre solo nel quadro di un accordo che ponga fine alla guerra, aveva aggiunto il portavoce qatariota. (segue) (Res)