Gaza: Hamas smentisce di aver accettato piano per cessate il fuoco "prolungato" (3)

- Dall'inizio delle operazioni delle Forze di difesa israeliane (Idf) di Gaza il 7 ottobre 2023, giorno dell'attacco di Hamas in Israele, è salito ad almeno 31.184 morti e 72.889 feriti il bilancio delle vittime palestinesi, secondo quanto reso noto dal ministero della Sanità della Striscia, gestito dal gruppo islamista. Questi dati non possono essere verificati in maniera indipendente e includono sia vittime civili che membri di Hamas. Secondo quanto riferito dalle autorità israeliane, nelle operazioni lanciate a Gaza sono stati uccisi 13 mila miliziani, mentre i militari israeliani morti sono in totale 590, di cui 248 durante l’operazione di terra nella Striscia iniziata a fine ottobre scorso. (Res)