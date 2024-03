Cina: premier Li presiede riunione esecutivo, approvati obiettivi di sviluppo per il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cina, Li Qiang, ha presieduto ieri una riunione esecutiva del Consiglio di Stato, durante la quale sono stati approvati gli obiettivi di sviluppo per l’anno in corso, le linee guida per l’espansione della produzione cerealicola e “il miglioramento degli standard per facilitare la crescita economica”. È stato inoltre esaminato un rapporto di lavoro incentrato sulla promozione dello “sviluppo equilibrato e di alta qualità” dell’istruzione obbligatoria, approvate norme sulle pensioni e sul trattamento preferenziale riservato alle famiglie di militari deceduti o ai militari disabili. (Cip)