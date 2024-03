Egitto: "Financial Times", Ue prepara pacchetto di aiuti da 7,4 miliardi di euro per frenare immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sta preparando un pacchetto di aiuti per l'Egitto dal valore di 7,4 miliardi di euro, mirato a sostenere l'economia del Paese nel timore che i conflitti a Gaza e in Sudan rischino di aggravare i problemi finanziari della nazione nordafricana e aumentare la pressione migratoria sull'Europa. Lo riferiscono alcune fonti del quotidiano "Financial Times", secondo cui la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si recherà domenica al Cairo insieme ai primi ministri di Grecia, Italia e Belgio per finalizzare e annunciare l'accordo. Un funzionario europeo coinvolto nei preparativi ha affermato che l'accordo è "sostanziale e strategicamente importante". "Siamo preoccupati per due confini: quello tra Sudan ed Egitto, dove i sudanesi stanno entrando nel Paese, e il confine tra Egitto e Libia, dove le persone stanno uscendo", ha aggiunto la fonte del "Ft". Un secondo funzionario di Bruxelles ha affermato che l'accordo riadatterà alcuni programmi di sostegno esistenti dell'Ue per l'Egitto, e che la sovvenzione economica durerà fino alla fine del 2027. (segue) (Rel)