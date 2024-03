India: indice produzione industriale aumentato del 3,8 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice della produzione industriale dell’India è aumentato del 3,8 per cento a gennaio, salendo a 153. Lo rende noto un comunicato del ministero della Statistica indiano, precisando che si tratta di stime rapide suscettibili di revisione. Gli indici dei settori minerario, manifatturiero ed elettrico si attestano rispettivamente a 144,1, 150,1 e 197,1. L’indice dei beni primari è di 154,2, quello dei beni strumentali di 109,2, quello dei beni intermedi di 163 e quello dei beni infrastrutturali/edili di 185. Infine, gli indici per i beni di consumo durevoli e per quelli non durevoli sono rispettivamente di 120,7 e 163,9.(Inn)