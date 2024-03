Riforme: Foti (Fd’I), su premierato centrodestra va avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra sul premierato “va avanti più convinto di prima perché con questa riforma finalmente chi governa verrà deciso dai cittadini e non dai giochi di palazzo”. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, in una intervista a “Libero”. “Chi contesta il premierato per l'elezione del governo è chi ha festeggiato e brindato all'elezione della Todde che è sicuramente una forma di premierato regionale perché è l'elezione diretta del governatore. Pirandello ha scritto una bellissima novella che si addice perfettamente al campo largo: ‘Uno, nessuno e centomila’. È uno quando deve andare a prendersi e spartirsi il potere, è nessuno quando perde perché nessuno ammette mai la sconfitta, e centomila sono le posizioni politiche che dividono il centrosinistra. Poi suggerirei alle opposizioni di andare a leggere la relazione Salvi ai tempi della commissione D'Alema. Studiassero quella storia", ha aggiunto. (Rin)