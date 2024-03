Corea del Nord: Putin, Pyongyang ha proprio ombrello nucleare, non ha chiesto nulla alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord dispone del proprio ombrello nucleare, e non ha chiesto alla Russia alcun contributo o assistenza a tal proposito. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista concessa all'emittente televisiva "Rossija 1" e all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "In primo luogo, la Repubblica Popolare Democratica di Corea ha il proprio ombrello nucleare", ha detto Putin, menzionando il nome ufficiale della Corea del Nord. "Non ci hanno chiesto nulla", ha aggiunto il presidente russo (Rum)