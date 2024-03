Russia: Putin, colloqui ufficiali tedeschi su attacco a Crimea sono pure fantasie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui degli ufficiali tedeschi su possibili attacchi al ponte di Crimea carpiti e divulgati dalla Russia hanno lo scopo di spaventare Mosca, ma non sono altro che fantasie. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista concessa all'emittente televisiva "Rossija 1" e all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "In primo luogo fantasticano, si incoraggiano. In secondo luogo, cercano di intimidirci. Per quanto riguarda la Germania, ci sono problemi di natura costituzionale. Dicono correttamente: 'E se questi (missili) Taurus finissero in quella parte del ponte di Crimea, che anche per il diritto internazionale costituisce territorio russo?' Ciò rappresenterebbe una violazione della Costituzione della Repubblica Federale Tedesca", ha affermato il presidente. Putin si è detto scettico in merito a un cambio di orientamento della politica tedesca nei confronti di Mosca: l’opposizione in Germania, ha detto, ha nei confronti della Russia "un atteggiamento ancor più aggressivo". (Rum)