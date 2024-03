Ucraina: Putin, missili Usa e Britannici non cambiano equilibri sul campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Né i missili britannici né quelli statunitensi cambiano la situazione sul campo di battaglia in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista concessa all'emittente televisiva "Rossija 1" e all'agenzia di stampa "Ria Novosti", commentando i colloqui di alti ufficiali della Bundeswehr tedesca sugli attacchi al ponte di Crimea e sulla possibilità di inviare missili Taurus all'Ucraina. "Utilizzano questi missili britannici e statunitensi. Ciò non cambia la situazione sul campo di battaglia. Sì, ci causano danni, ovviamente. Questo è ovvio. Ma in sostanza, questo non cambia il corso delle ostilità e le conseguenze che ne deriveranno inevitabilmente ricadranno sulla parte opposta", ha detto il presidente. (Rum)