Africa: Putin, la Russia non ha cacciato la Francia, leader continente vogliono cooperare con noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non è andata in Africa a cacciare via la Francia: sono stati i leader africani a comunicare di voler rafforzare la cooperazione. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista all'emittente televisiva "Rossiha 1" e all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Sì, penso che ci sia una sorta di risentimento. Ma sino a quando abbiamo mantenuto contatti diretti (con la Francia), abbiamo parlato abbastanza apertamente di questo argomento. Non abbiamo interferito in Africa e non abbiamo cacciato la Francia da lì", ha detto Putin. "Non abbiamo cacciato nessuno. È solo che i leader africani di alcuni Paesi erano d'accordo con gli operatori economici russi, volevano lavorare con loro, non volevano lavorare con i francesi. Non è stata nemmeno una nostra iniziativa, è stata un’iniziativa dei nostri amici africani”, ha sottolineato il presidente russo. (segue) (Rum)