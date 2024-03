Africa: Putin, la Russia non ha cacciato la Francia, leader continente vogliono cooperare con noi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Putin ha osservato che uno Stato indipendente è libero di sviluppare relazioni con i suoi partner di altri Paesi, compresa la Federazione Russa. "Non li abbiamo toccati, gli ex colonialisti francesi di questi Paesi. Ebbene sì, lo dico anche senza ironia, perché in molti Paesi dove la Francia è stata storicamente la potenza coloniale, non vogliono davvero avere a che fare con loro. Noi non c’entriamo, quindi probabilmente è più comodo sentirsi offesi da qualcuno senza riconoscere i propri problemi”, ha detto il capo dello Stato. Putin ha suggerito che “una reazione così acuta, piuttosto emotiva da parte del presidente francese (Emmanuel Macron), è anche collegata a ciò che sta accadendo in alcuni Stati africani”. “Non incitiamo nessuno, non stiamo mettendo nessuno contro la Francia. Non ci poniamo tali obiettivi", ha detto Putin. "Siamo solo loro amici e questo è tutto. Vogliono sviluppare rapporti con noi. Non c'è nulla di cui offendersi", ha aggiunto. (Rum)